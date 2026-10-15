Beyoğlu'nda grev hakkı toplantısında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Atar konuştu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda grev hakkı toplantısında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Atar konuştu

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Beyoğlu\'nda grev hakkı toplantısında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Atar konuştu
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Grev ve toplu eylem hakkı toplantısı, Uluslararası İş Hukuku Diyalog Platformu ve Birleşik Metal-İş işbirliğiyle Beyoğlu'nda yapıldı. Toplantıda Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, 'hak verilmez, alınır' diyerek grev hakkının korunması için dayanışma çağrısı yaptı.

Uluslararası İş Hukuku Diyalog Platformu ve Birleşik Metal-İş Sendikası işbirliğiyle Karşılaştırmalı Hukuk Boyutunda Grev ve Toplu Eylem Hakkı Toplantısı düzenlendi.

Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve grev hakkının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti.

İşçilerin örgütlenme ve kendi güçlerini özgürce ortaya koyma hakkının temel özgürlüklerin parçası olduğunu belirten Atar, "İşçi sınıfı kendi gücünü göstermediği sürece herhangi bir kazanım elde edemez. Yani hak verilmez, alınır." dedi.

Atar, sendikal hakların geliştirilmesi için dayanışma çağrısında bulunarak, grev ve toplu eylem hakkının korunmasının işçilerin insanca yaşam mücadelesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası hukuktaki gelişmelere de değinen Atar, Uluslararası Adalet Divanının 21 Mayıs 2026'da verdiği danışma görüşünde, Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 sayılı sözleşmesinin grev hakkını koruduğunu teyit ettiğini kaydetti.

Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni avukat Dr. Murat Özveri de grev ve toplu eylem hakkının Türkiye'de de özellikle 1908'li yıllardan itibaren tartışılan ve güncelliğini yitirmeyen bir konu olduğunu dile getirdi.

İşçi sınıfının sağduyulu, grev hakkının sorumluluğunu taşıyabilecek yetkinlikte olduğunu defalarca kanıtladığını belirten Özveri, toplantının işçilerin hak ettiği grev haklarına ulaşmaları konusunda katkı sunacağını söyledi.

Avusturya Graz Karl-Franzens Üniversitesinden Prof. Dr. Günter Löschnigg ise Uluslararası İş Hukuku Diyalog Platformu olarak birçok ülkede sendikalar ve hukukçularla bir araya gelerek, karşılaştırmalı hukuk yaklaşımıyla toplantılar düzenlediklerini ifade etti.

Bugüne kadar işçi sorunlarıyla ilgili birçok başlıkta toplantılar yaptıklarını aktaran Löschnigg, bugün de grev hakkı üzerine bir araya geldiklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının oturumlarında ise farklı ülkelerden gelen akademisyenler, Avrupa, Türk, Alman, İtalyan, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, Slovenya hukuku boyutlarıyla grev ve işçi hakları üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümünde oturum başkanlığı yapacağı duyurulan Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın ise hava muhalefeti nedeniyle toplantıya katılamadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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