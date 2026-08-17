Beyoğlu'nda Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Hırsız Tutuklandı

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Beyoğlu'nda cep telefonu çalan 42 yaşındaki S.D. tutuklandı, üzerinde uyuşturucu bulundu.

Beyoğlu'nda bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, 7 Ağustos'ta bir iş yerinden cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yaptığı belirlenen S.D.'yi (42) Beyoğlu'nda gözaltına aldı.

Yapılan üst aramasında S.D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerini kontrol ettikten sonra cep telefonunu alıp uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Hırsız Tutuklandı - Son Dakika

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