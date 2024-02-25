Beyoğlu'nda iki vincin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda iki vincin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Beyoğlu\'nda iki vincin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda meydana gelen kazada, ismi henüz öğrenilemeyen bir vinç, çalışma yapmak için bekleyen başka bir vinçe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vinç, karşı şeride geçerek bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

25.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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Beyoğlu'nda iki vincin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HDY 404 plakalı vinç, Arap Cami Mahallesi Billur Sokak'ta çalışma yapmak için beklediği sırada kayarak Ersin Taş idaresindeki 34 AF 3123 plakalı vince çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan vinç, Tersane Caddesi'nden karşı şeride geçip bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden Ersin Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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