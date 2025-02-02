Beyoğlu'nda Kardeşler Arasında Silahlı Tartışma: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kardeşler Arasında Silahlı Tartışma: İki Kişi Tutuklandı

Beyoğlu\'nda Kardeşler Arasında Silahlı Tartışma: İki Kişi Tutuklandı

Beyoğlu'nda, bir kişi husumetlisini tehdit ettikten sonra darbetti. Olay sonrası ikiz kardeşi, husumetliyi silahla dizinden vurdu. İkiz kardeşler, toplam 19 suç kayıtlarıyla birlikte tutuklandı.

02.02.2025 10:50  Güncelleme: 10:55
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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda yolda yürüyen Emirhan İ. (20) kendisini "seni yine vuracağız" diye tehdit eden husumetlisi Uğurcan Ö.'yü (23) darbetti. Olayı öğrenen Emirhan İ.'nin ikiz kardeşi Ümit İ. (20) ise Uğurcan Ö.'yü silahla dizinden vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan ve toplamda 19 suç kaydı olduğu öğrenilen ikiz kardeşler tutuklandı.

Olay, 19 Ocak'ta saat 22.50 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Uğurcan Ö.'nün akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Emirhan İ., yolda Uğurcan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Uğurcan Ö., Emirhan İ.'ye "seni yine vuracağızö diyerek tehdit edince darbedildi. Olayın ardından taraflar ayrılırken, yaşananları öğrenen Emirhan İ.'nin ikiz kardeşi Ümit İ., Uğurcan Ö.'yü silahla dizinden yaraladı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından yaralı Uğurcan Ö., ihbar üzeri olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Emirhan İ.'nin Uğurcan Ö.'yü darbettiğini ardından da ikiz kardeşi Ümit İ.'nin silahla ateş açarak yaraladığı tespit edildi.

İKİZ KARDEŞLERİN 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Emirhan İ.'yi evinde ikiz kardeşi Ümit İ.'yi ise saklandığı akrabasının evinde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan iki kardeş, emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. İkiz kardeşler 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken poliste toplam 19 suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Kardeşler Arasında Silahlı Tartışma: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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