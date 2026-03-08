Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın - Son Dakika
Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın

08.03.2026 23:30
Beyoğlu'nda metruk bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Evsizlerin ateş yaktığı iddia edildi.

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Piyalepaşa Mahallesi Sosyal Meskenler Sokak'taki tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binadaki yangın söndürüldü.

Öte yandan, sokakta kalan evsizlerin ısınmak için metruk binanın içinde ateş yaktığı iddia edildi.

Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren mahalle sakinlerinden Burhan Ekmen, metruk binada madde bağımlılarının gelip kaldığını, bir gün yangın çıkacağını düşündüklerini, bu nedenle daha önce şikayette bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

