Beyoğlu'nda Taksiciyi Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Taksiciyi Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu\'nda Taksiciyi Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda taksicinin lastiğini bıçaklayan ve lokantada tehditler savuran şüpheli, 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

17.11.2024 10:03  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda kendisini beklettiği için taksicinin lastiğini bıçaklayan ve lokantada tehditler savuran şüpheli 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü 17.15 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lokantaya gelen bir kişi içeride yemek yiyen taksi şoförüne kendisini gideceği yere götürmesini istedi. Alkollü olduğu düşünülen şüpheli, taksi şoförünün "yemek yiyoruz, bitince götürürüm" cevabını aldı. İddiaya göre sinirlenen şüpheli, birini arayarak "herkese topla konum atıyorum, gelin burayı patlatacağız" diyerek tehditler savurdu. O sırada yemeğini bitiren taksi şoförü aracına bindiği sırada cebinden çakı çıkartan şüpheli, taksinin lastiğini bıçakladı. Yaşanan arbede sonrası şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

LASTİK BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için güvenliler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapışan çalışmalar sonucunda şüphelinin çeşitli suçlardan 9 adet kaydı bulunan Murat Ç. (38) olduğu tespit edildi. Taksim'de yakalanarak gözaltına alınan Murat Ç., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken kullandığı çakıyı da hatırlamadığı bir adreste attığını söyledi. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Murat Ç. 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Taksiciyi Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
08:02 Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti’ye üye olurdu Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
01:53 Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 10:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Taksiciyi Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.