Beyoğlu'nda 'yan bakma' kavgasında darbedilen Özcan D.'nin saldırganı tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 'yan bakma' kavgasında darbedilen Özcan D.'nin saldırganı tutuklandı

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Beyoğlu\'nda \'yan bakma\' kavgasında darbedilen Özcan D.\'nin saldırganı tutuklandı
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Beyoğlu'nda 30 Ağustos'ta iddiaya göre alkollü Özcan D. (45), yan bakma nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Azat U. (33) tarafından darbedildi. Emniyete 26 geliş kaydı bulunan Azat U., kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Doğan Can CESUR-Mehmet Kaan KURT/ İSTANBUL – BEYOĞLU'nda iddiaya göre alkollü olan Özcan D. (45), 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Azat U. (33) tarafından darbedildi. Kanlar içinde kalan Özcan D.'nin yanına gelen bir kişinin 'Kafan hep patlamış' sözlerine 'Herşeyim patladı' diyerek karşılık verdi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve emniyete 26 geliş kaydı bulunan Azat U. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 03.45 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen Özcan D. ile motosiklet sürücüsü Azat U. arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azat U., Özcan D.'yi darbetti. Şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, başından, sağ gözünden, burnundan ve ağzından yaralanan Özcan D. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesin'nde tedavi altına alndı. Özcan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'HERŞEYİM PATLADI'

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan D. ile Azat U. arasında yaşanan kavga ve Özcan D.'nin darbedildiği anlar görülüyor. Olayın ardından bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise görüntüyü çeken kişinin kanlar içinde kalan Özcan D.'ye 'Kafan hep patlamış' dediği, Özcan D. ise 'Herşeyim patladı' dediği anlar yer alıyor.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Özcan D.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Azat U. olduğunu belirledi. Kaptanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Azat U., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyete 26 geliş kaydı bulunan Azat U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Motosiklet3. SayfaBeyoğluOlaylarGüncelSon Dakika

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