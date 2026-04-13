Beyoğlu'nda Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi dumandan etkilendi.
Bülbül Mahallesi Karaca Sokak'ta binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?