Beyoğlu'nda Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi dumandan etkilendi.

Bülbül Mahallesi Karaca Sokak'ta binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.