Beypazarı İlçesinde 10 Bin 200 Öğrenci Karnelerini Aldı

Beypazarı ilçesinde 10 bin 200 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk İlkokulu'nda ve Gazi Gündüzaalp Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Törene, Beypazarı Kaymakam Vedat Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.
Yılmaz, "Bol bol okuyun, teknolojiyi de takip edin ama yararlı olanları kullanın. Hepinize iyi tatiller diliyorum."
Konuşmaların ardından öğrencilere karneler dağıtıldı.???????
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