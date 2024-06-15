Beypazarı İtfaiye Amirliği'nden Kurban Bayramı Uyarısı - Son Dakika
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Beypazarı İtfaiye Amirliği'nden Kurban Bayramı Uyarısı

Beypazarı İtfaiye Amirliği, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Tatilde piknik yapmak için çay, dere ve göl kenarlarına giden vatandaşlar serinlemek amacıyla suya girmemeleri konusunda uyarıldı. İtfaiye ekipleri bayram tatili boyunca görevde olacak ve vatandaşlardan ev ve iş yerlerinde elektrik şalterleri ile doğal gaz vanalarını kapatmaları istendi. Ayrıca, olası bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmanın önemi vurgulandı.

15.06.2024 18:39
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Beypazarı İtfaiye Amirliği, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı uyarılarda bulundu.

Amirlik tarafından yapılan açıklamada, tatilde çay, dere ve göl kenarlarına piknik amaçlı giden vatandaşların serinlemek amacıyla suya girmemesi gerektiğini bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin bayram tatili boyunca görevi başında bulunacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların evden çıkarken, ev ve iş yeri elektrik şalterleri ile doğal gaz vanalarını kapatmaları istendi.

Açıklamada, olası bir durumda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının önemine işaret edildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı İtfaiye Amirliği'nden Kurban Bayramı Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı İtfaiye Amirliği'nden Kurban Bayramı Uyarısı - Son Dakika
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