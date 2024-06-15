Beypazarı İtfaiye Amirliği'nden Kurban Bayramı Uyarısı

Güncel

Beypazarı İtfaiye Amirliği, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı uyarılarda bulundu.

Amirlik tarafından yapılan açıklamada, tatilde çay, dere ve göl kenarlarına piknik amaçlı giden vatandaşların serinlemek amacıyla suya girmemesi gerektiğini bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin bayram tatili boyunca görevi başında bulunacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların evden çıkarken, ev ve iş yeri elektrik şalterleri ile doğal gaz vanalarını kapatmaları istendi.

Açıklamada, olası bir durumda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının önemine işaret edildi.???????