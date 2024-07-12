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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, beraberindekilerle Akdemir Mevkisi'ndeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

İşçilerle sohbet eden Yılmaz, gazetecilere, işçilerin koşullarını daha da iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, havuç, ıspanak, marul ve yeşil soğan gibi ürünlerin dikiminden sökümüne her türlü işi mevsimlik işçilerin yaptığını kaydetti.