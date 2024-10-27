Beypazarı'na Hafta Sonu Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Beypazarı'na Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Beypazarı\'na Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Tarihi İpekyolu üzerindeki Beypazarı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle dolup taşıyor.

27.10.2024 21:48
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Ankara'nın tarihi İpekyolu üzerinde bulunan, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı ilçesinde hafta sonu ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Tarihi han ve hamamları, konaklarıyla öne çıkan başkentin gözde ilçesi Beypazarı'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

İlçeyi ziyaret edenlerden Ahmet Sütlü, Beypazarı'nı gezmek görmek için Yalova'dan geldiğini söyledi.

Eskişehir üzerinden Beypazarı'na geldiğini anlatan Sütlü, şunları ifade etti:

"Kötü bir yoldan Beypazarı'na geldik ama değdi. Burası harika bir yer. Tarihi evlerin bulunduğu alanlar ile müzeleri gezdik. Tarihi çarşıyı ve taş konağı gezdik. Hamam müzesini gezdik. Suyun olduğu, maden suyunun bulunduğu yere gideceğiz. Orasını çok merak ediyorum. Beypazarı gezimizi herkese anlatacağım ve tavsiyede edeceğim. Beypazarı gerçekten çok güzel bir yermiş. Daha evvelden duymuştum ama, gezmek, görmek bu güne nasipmiş."

Nermin Çalış ise Beypazarı'nı herkesin görmesi ve gezmesi gerektiğini dile getirdi.

Beypazarı'nın hem tarihi, hem turistik yerleri hem de kültürüyle hareketli bir yer olduğunu belirten Çalış, "Herkesin keyifle huzur dolu gün geçirebileceği bir yer. Daha önce de gelmiş olmama rağmen sanki ilk kez geliyormuş gibi keyifle geziyoruz. Beypazarı'nın çok zengin bir yemek kültürü var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'na Hafta Sonu Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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