Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" sürüyor.
Proje kapsamında, okulda yıl boyunca yürütülen faaliyetlerle öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlenmesi, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda öğrenciler, Kooperatifler Camisi'nde düzenlenen ÇEDES Yıl Sonu Şenliği'ne katıldı.
Öğrenciler burada çeşitli etkinliklerle verimli bir gün geçirdi.
Okul Müdürü İsmail Yılmaz, öğrencilerin etkinliklere gösterdiği yoğun ilgi ve coşkulu katılımın, programın amacına ulaştığının göstergesi olduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.