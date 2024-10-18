Beypazarı'nda Gençlik Etkinlikleri Devam Ediyor

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Beypazarı Müftülüğünün hafta sonları gençleri Diyanet Gençlik Merkezi ve sabah namazında camilerde bir araya getirdiği etkinlikler devam ediyor.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Hacıkara Mahallesi Kooperatifler Camii altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'nde yarın 13.00-17.00 saatleri arasında öğrencilere dini eğitim verileceğini kaydedildi.

İnciler, ilçe genelinde Müftülük ve Gençlik Koordinatörlüğü ile sabah namazı buluşmalarının da başlatıldığını anımsatarak, cumartesi ve pazar günleri Cemil Ercan Camii ve Tatlıçeşme Camii'nde gençleri bir araya getirdiklerini kaydetti.