Beypazarı Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulunuluyor.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kömür yardımı desteği başlatıldı.
İhtiyaç sahibi her aileye 1 ton kömür dağıtımı yapılacağı, toplamda 807 aileye ulaşılacağı belirtildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, dağıtımların büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı - Son Dakika
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