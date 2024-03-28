Beypazarı\'nda İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Tuzcuoğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve yetkililerin katılımıyla belediyede gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ın bir bölümünü sıfırdan inşa etmeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalara devam ettiklerini belirten Tuzcuoğlu, Beypazarı'ndaki ziyaretinde birkaç konuyu ele aldıklarını aktardı.

Bunlardan birinin "İlk Evim Arsa Projesi" olduğunu dile getiren Tuzcuoğlu, "Bununla ilgili 202 bin metrekarelik alanda, 312 parsel ve 5 parsel de müşterek olmak üzere çalışmalarımızı tamamladık. Bunların planları ve ihale süreçleri devam ediyor. O planlar da bittikten sonra hak sahibi vatandaşlara bu arsaları vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Tuzcuoğlu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede 428 konut ve 12 dükkan inşa edildiğini dile getirdi.

Tapu işlemlerinin sürdüğünü bildiren Tuzcuoğlu, şöyle devam etti:

"Burada iki sorunumuz var. Bunlardan biri kullanım suyu getirilmesi, ikinci de kanalizasyonların bağlanması. Bununla ilgili uzun zamandır ASKİ ile görüşüyoruz ancak oradan hızlı bir netice alamadık. Bundan dolayı burada konutlar yapılmış ve bitmiş durumda hak sahipleri bekliyorlar. Bu çalışmaları TOKİ vasıtasıyla başlattık. Kullanım suyu ile ilgili ihalesini yaptık. İnşallah en kısa süre içinde buradaki altyapı problemini çözeceğiz. Bunun ardından konutları vatandaşa teslim edeceğiz."

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, ihtiyaç olduğu takdirde TOKİ tarafından ilçede yeni konut hamlesi başlatılabileceğini belirtti.

Kırsal alanda bazı hizmetlerin yürütülmesine ilişkin Beypazarı Belediyesine gereken desteği sağlayacaklarını kaydeden Tuzcuoğlu, "Beypazarı, Ankara'mızın güzide ilçelerinden biri. Çevreye yönelik hizmetlerde, Sıfır Atık Projesi'nin değerlendirilmesi ve yatırımlar konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Başkanımızın ortaya koyduğu projelere gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.???????