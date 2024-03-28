Beypazarı\'nda İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.
Tuzcuoğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve yetkililerin katılımıyla belediyede gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ın bir bölümünü sıfırdan inşa etmeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalara devam ettiklerini belirten Tuzcuoğlu, Beypazarı'ndaki ziyaretinde birkaç konuyu ele aldıklarını aktardı.
Bunlardan birinin "İlk Evim Arsa Projesi" olduğunu dile getiren Tuzcuoğlu, "Bununla ilgili 202 bin metrekarelik alanda, 312 parsel ve 5 parsel de müşterek olmak üzere çalışmalarımızı tamamladık. Bunların planları ve ihale süreçleri devam ediyor. O planlar da bittikten sonra hak sahibi vatandaşlara bu arsaları vermiş olacağız." ifadesini kullandı.
Tuzcuoğlu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede 428 konut ve 12 dükkan inşa edildiğini dile getirdi.
Tapu işlemlerinin sürdüğünü bildiren Tuzcuoğlu, şöyle devam etti:
"Burada iki sorunumuz var. Bunlardan biri kullanım suyu getirilmesi, ikinci de kanalizasyonların bağlanması. Bununla ilgili uzun zamandır ASKİ ile görüşüyoruz ancak oradan hızlı bir netice alamadık. Bundan dolayı burada konutlar yapılmış ve bitmiş durumda hak sahipleri bekliyorlar. Bu çalışmaları TOKİ vasıtasıyla başlattık. Kullanım suyu ile ilgili ihalesini yaptık. İnşallah en kısa süre içinde buradaki altyapı problemini çözeceğiz. Bunun ardından konutları vatandaşa teslim edeceğiz."
Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, ihtiyaç olduğu takdirde TOKİ tarafından ilçede yeni konut hamlesi başlatılabileceğini belirtti.
Kırsal alanda bazı hizmetlerin yürütülmesine ilişkin Beypazarı Belediyesine gereken desteği sağlayacaklarını kaydeden Tuzcuoğlu, "Beypazarı, Ankara'mızın güzide ilçelerinden biri. Çevreye yönelik hizmetlerde, Sıfır Atık Projesi'nin değerlendirilmesi ve yatırımlar konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Başkanımızın ortaya koyduğu projelere gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.???????
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı. Olayda 6 mermi isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Karadağ maçında doğru bir oyun sergilemeye çalışacaklarını ve gruptan çıkma adına büyük avantajları olduğunu belirtti. Oyuncuların performansı ve sakatlıklar hakkında da bilgi veren Buceschi, Karadağ ve Sırbistan maçlarına kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak gördüklerini ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu ifade ettiler.
Muş Valisi Avni Çakır, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçleriyle iftar yaparak, zorlu şartlarda görev yaptıklarına şahitlik ettiğini ve onlardan gelecek yerel seçimlerde desteklerini istedi.
Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programına birçok vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı. İftar programı dualarla sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pozantı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde hizmet etmek için gün saydığını belirtti. Çelik, muhalefeti eleştirerek, birbirlerine ağır laflar söyleyenlerin artık bir araya gelemeyeceğini ve ülkeye verebilecekleri bir şeyin olmadığını ifade etti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösteren Çelik, gençlerin demokrasi, siyaset, bilim ve teknolojiyle yan yana olması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?