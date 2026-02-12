Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerince, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenci servisleri denetlendi.
Gerekli denetimleri yapan ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takılması, hız limitleri ve yolcu indirme-bindirme noktalarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyardı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Öğrenci Servislerine Denetim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?