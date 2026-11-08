Beypazarı'nda turizm derneği, turizmi 12 aya yaymak için işletmelere çağrı yaptı - Son Dakika
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Beypazarı'nda turizm derneği, turizmi 12 aya yaymak için işletmelere çağrı yaptı

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Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, kış aylarında da turist yoğunluğunun sürdüğünü belirterek turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyledi. İşletmelerden mekanlarını sıcak tutmalarını ve turistlere güler yüzle hizmet vermelerini istedi.

Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği, ilçede turizmi canlı ve hareketli tutmak için çalışmalar yürütüyor.

Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında da turist yoğunluğunun sürdüğünü ifade etti.

İşletme sahipleri ile sürekli istişare halinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Genelde turistler sıcak ortam arıyorlar. Mekanların sıcak olmasını, turistlere hizmet vermede hata yapılmamasını istiyoruz. Günü kurtarma değil, turizmi 12 aya yayma çabasındayız. Tüm işletme sahiplerine de bu şekilde çalışma tavsiyesinde bulunuyoruz. Kimseyi incitmeyin ve kırmayın, güler yüzünüzü de turistten eksik etmeyin diyoruz."

Dernek Başkanı Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilçede pek çok yeri gezebileceğini, bunların başında müzeler, konaklar, İnözü Vadisi, Kelebekler Vadisi, Hıdırlık Tepesi gibi yerlerin geldiğini aktardı.

Kaynak: AA
Kültür SanatBeypazarıturistTurizmGüncelSon Dakika

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