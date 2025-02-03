Beypazarı\'nda Türk Sanat Müziği Korosu Yeniden Başladı

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Beypazarı'nda Türk sanat müziği korosu, uzun aradan sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Belediye Kültür Müdürlüğünün bir çalışması olarak başlatılan Türk Sanat Müziği Gönüllüler Korosu, bu gün Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu, şefliğinde yeniden başladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, uzun bir aradan sonra, yeniden Türk Sanat Müziği Gönüllüler Korosunun oluşmasından son derece memnun kaldıklarını ve ellerinden gelen desteği sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Koro şefi Prof.Dr. Mustafa Aydoğdu, koronun, eğitimleri tamamlamasının akabinde geniş kapsamlı bir konser vermeyi planladıklarını ve çalışmaların tüm hızıyla süreceğini söyledi.