Beypazarı\'nda üreticilere dış ticaret eğitimi verildi

Beypazarı'nda üreticilere dış ticaret eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı Ticaret Odasınca ilçedeki üreticilere yönelik "Yerelden Küresele: Dış Ticaret ve İhracat Eğitimi" programı düzenlendi. Programda bitkisel ürün ihracatında zirai karantina, gümrük ve dış ticaret işlemleri hakkında bilgi verildi.
Beypazarı Ticaret Odasınca, ilçedeki üreticilerin ihracat süreçlerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla "Yerelden Küresele: Dış Ticaret ve İhracat Eğitimi" programı düzenlendi.
Beypazarı Ticaret Odası salonundaki programa, Oda Başkanı İrfan Çelik ile gümrük, dış ticaret ve zirai karantina alanında görev yapan yetkililer katıldı.
Programda, bitkisel ürünlerin ihracatında zirai karantina, gümrük ve dış ticaret işlemleri ile ihracat uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, programın ilçenin üretim potansiyelinin yeni pazarlara taşınmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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