Beypazarı'nda Yarın Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yarın Elektrik Kesintisi

Beypazarı\'nda Yarın Elektrik Kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arıza onarım bakım, yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Mahmutlar, Gürsöğüt, Kırşeyhler, Kapullu, Yalnızçam, İstiklal, Kırbaşı ve Gençali mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

15.05.2024 18:33
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi olacak.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım, yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması kapsamında 16 Mayıs Perşembe taşra mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında, Mahmutlar, Gürsöğüt, Kırşeyhler, Kapullu, Yalnızçam, İstiklal, Kırbaşı ve Gençali mahallelerine elektrik verilemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Yarın Elektrik Kesintisi - Son Dakika

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