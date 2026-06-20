Beypazarı'nda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirildi.
İlçede adaylar saat 9.30'dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlandı.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere 8 okulun 128 salonunun sınav için kullanıldığı ilçede TYT'ye 1900 öğrenci girdi.
Sınavların yapılacağı okulların çevresinde emniyet güçleri, vatandaşlara gürültü yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda YKS TYT Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika
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