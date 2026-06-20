Beypazarı'nda YKS TYT Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika
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Beypazarı'nda YKS TYT Sınavı Gerçekleşti

Beypazarı\'nda YKS TYT Sınavı Gerçekleşti
20.06.2026 12:15
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Beypazarı'nda 2026 YKS'nin TYT oturumu 1900 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Beypazarı'nda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirildi.

İlçede adaylar saat 9.30'dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlandı.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere 8 okulun 128 salonunun sınav için kullanıldığı ilçede TYT'ye 1900 öğrenci girdi.

Sınavların yapılacağı okulların çevresinde emniyet güçleri, vatandaşlara gürültü yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda YKS TYT Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika

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