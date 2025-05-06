Beypazarı'nın Manevi Şahsiyetleri Turizme Kazandırılacak

Beypazarı Belediyeye Başkanı Özer Kasap, turizme ivme katması için ilçedeki manevi şahsiyetler üzerine çalışmada bulunacaklarını söyledi.

Kasap, AA muhabirine, ilçe turizmine değer katacak, manevi şahsiyetler üzerine geniş kapsamlı bir çalışmada bulunacaklarını belirtti.

Beypazarı'nda birçok alanda manevi şahsiyetlerin bulunduğunu ve inanç turizmi açısında da oldukça ziyaretçi aldığına değinen Kasap, "Yapacağımız çalışmalarla ilçedeki tüm türbelerde yatan şahsiyetlerin üzerine ilçe müftülüğümüz ile geniş kapsamlı bir çalışmada bulunacağız. Beypazarı'nı, turizmde olduğu kadar inanç turizminde de öne çıkmasını sağlayacağız." dedi.???????

Kasap, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası, Gazi Gündüz Alp'in kabrinin de Beypazarı'nda bulunduğunu kaydetti.