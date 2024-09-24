Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 6 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın 4 ve 5. katlarını hedef aldı.

Söz konusu saldırı, İsrail'in bir hafta içinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyrut'u hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detayların daha sonra bildirileceği belirtildi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve çevresine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi.

Karşılıklı devam eden saldırılarda İsrail'in Nehariye kentinde ise 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.