Beyrut'ta Sağanak Felaketi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine yol açtı.
Kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Sel suları, başkentteki Refik Hariri Havalimanı'na giden ana yoldaki tüneli bastı.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşması, trafikte aksamaya yol açtı.
Ekipler, selde mahsur kalan araçlar ve vatandaşları kurtarmak için çalışma yürüttü.
Beyrut'un kuzeyindeki Sin el-Fil bölgesinde ise sel sularının bastığı bazı evler zarar gördü.
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