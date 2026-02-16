Beyşehir'de Hafızlık Merasimi Düzenlendi - Son Dakika
Beyşehir'de Hafızlık Merasimi Düzenlendi

16.02.2026 16:24
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 17 hafız öğrenciye belgeleri verildi, törene ilçe protokolü katıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçsinde hafızlık merasimi düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenciye belgeleri verildi.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, hafızlığın çok önemli bir makam olduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve ilçe protokolü katıldı.

Program dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Beyşehir, Güncel, Konya, Son Dakika

