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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda Sazlık Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarındaki sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, bölgedeki göl havzası içerisinde bulunan bataklık ve balçık saha nedeniyle müdahale edilemedi. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle yangın kendiliğinden söndü.

Beyşehir Gölü Milli Parkı\'nda Sazlık Alanında Yangın Çıktı
07.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:57
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Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarındaki sazlık alanda yangın çıktı.

İlçe merkezinde, Soğla mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Soğla bölgesindeki besihanelerin karşısında bulunan sazlık alanda çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri, alanın göl havzası içerisinde bulunması, bataklık ve balçık saha olması nedeniyle alana girip yangına müdahale edemedi.

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yakın çevresine yayılan yangını bir süre gözetim altına alan ekipler, yerleşim merkezi için tehdit oluşturmadığı belirlenince bölgeden ayrıldı.

Sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın bir müddet sonra etkisini yitirmesinin ardından kendiliğinden söndü.

Kaynak: AA
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