Bezos: Yapay Zeka İş Gücü Açığına Yol Açar - Son Dakika
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Bezos: Yapay Zeka İş Gücü Açığına Yol Açar

18.06.2026 12:13
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Jeff Bezos, yapay zekanın iş imkanlarını azaltmayacağını, aksine iş gücü açığına neden olacağını savundu.

Amazon'un ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, yapay zekanın, iş imkanlarını azaltmak yerine iş gücü açığına yol açacağını savundu.

Bezos, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "VivaTech 2026" fuarındaki bir konferansta yapay zekaya ilişkin konuştu.

Yapay zekanın insanların işlerini elinden alacağına ilişkin endişeler olduğunun farkında olduğunu söyleyen Bezos, "Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Bence yapay zeka iş gücü açığına yol açacak çünkü insanların daha fazla sorunu tespit edebilmesini sağlayacak." dedi.

Bezos, icat edilecek sınırsız şey olduğunu ve bugün bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek "Bizi hayal gücümüz değil, yapabileceklerimiz sınırlıyor." ifadesini kullandı.

İnsanların fikirlerinin, gerçekleştirmesi zor olduğu için soyut kaldığını ancak yapay zeka ile bu durumun hızlandırılması halinde fikirlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğini kaydeden Bezos, uzay alanındaki gelişmeleri de değerlendirdi.

Blue Origin adlı uzay şirketinin kurucusu olan Bezos, uzayın "arz değil tedarik açısından kısıtlı" bir alan olduğunu belirterek gelecekte kalkınmanın önündeki en büyük engelin uzaya erişim kısıtlılığı olduğunu ifade etti.

Bezos, uzay alanındaki gelişmeler için Ay'ın önemli bir "ilk adım" olduğunu vurgulayarak "Ay'a yalnızca ziyaret etmeye değil kalmaya gideceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bezos: Yapay Zeka İş Gücü Açığına Yol Açar - Son Dakika

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