BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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BGC Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

24.06.2026 13:58
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BGC, 132 eseri değerlendirerek 14 başarı, 16 mansiyon ödülü verdi. Törenle ödüller sürecek.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

BGC'den yapılan açıklamaya göre, basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için düzenlenen yarışmada geçen yıl yayınlanan eserler değerlendirildi.

Yarışmaya aday olan 132 eseri değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 14 başarı, 16 mansiyon ödülü verdi.

Yarışmada Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Sergen Sezgin "Fotoğraf" dalında başarı, Mustafa Bikeç ise "Spor Fotoğrafı" ve "Fotoğraf" kategorilerinde mansiyon ödüllerine layık görüldü.

"Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Spor Haber", "Spor Fotoğrafı", "Fotoğraf", "Gazete Genel Mizanpaj", "Genel Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Gazete Spor Mizanpaj", "Televizyon Haber", "Televizyon Görüntü", "Televizyon Program" ve "Televizyon Aktüel Haber" kategorilerindeki ödüller de sahiplerini buldu.

Ödüller, ilerleyen günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: AA

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