Bıçakla Tehdit Eden Şahıs Gözaltında

Afyonkarahisar'da, kavga eden iki kadını ayırmak isteyen vatandaşları bıçak savurarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyol Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki kadın kavga etti.
Çevredeki vatandaşlar, kavga eden kadınları ayırmak istedi. Bu sırada, kadınların arkadaşı olduğu iddia edilen genç, vatandaşları bıçak savurarak tehdit etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası kadınlar ve arkadaşı kaçtı.
Görgü tanıklarının ifadelerini alan, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.A. (21) olduğunu tespit etti.
Şüpheli, ekipler tarafından kent merkezinde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
