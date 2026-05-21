Bıçakla Yaralama: 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
Bıçakla Yaralama: 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

21.05.2026 10:01
Adana'da parkta kavga eden sanık M.K., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K. ve müşteki M.O. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Reşatbey Mahallesi Sanatçılar Parkı'nda 16 Ekim 2025'te alkollü şekilde parka giden M.K'nin telefonla konuşurken küfür etmesi üzerine bankta yanında oturan M.O. tarafından uyarılmasıyla ikili arasında kavga çıktığını belirtti.

M.K'nin kavgada M.O'yu darbedip bıçakla ağır yaraladığını ifade eden savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılıp savunması alınan sanık M.K. olay günü parkta küfürlü konuşmadığını öne sürerek, "Müşteki bana ters baktı. Ben sadece telefonda yüksek sesle konuştum. Sonrasında üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. M.O'nun nasıl yaralandığını görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki M.O. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
