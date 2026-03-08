Bıçaklama Olayında İntikam: 1 Ölü

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde A.K., oğlunu bıçaklayan Ertuğrul Koç'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Gezin köyünde meydana geldi. Lokanta işletmecisi A.K. ile Ertuğrul Koç arasında bir gün önce iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Dün akşam saatlerinde işletmesini kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve gitmek için yola çıkan A.K.'nin aracı, Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu. Çıkan tartışmada Koç, araçtan inen A.K.'nin oğlunu bıçaklayarak yaraladı. A.K. de araçta bulunan av tüfeğini alarak Koç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bıçaklanan kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ertuğrul Koç'un cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.