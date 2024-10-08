Biden'dan Netanyahu'ya Ağır İthamlar - Son Dakika
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Biden'dan Netanyahu'ya Ağır İthamlar

Biden'ın Netanyahu'yu yalancılıkla suçlayıp küfür ettiği iddia edildi, ilişkileri gerildi.

08.10.2024 18:57
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yalancılıkla itham ettiği ve birçok kez de küfürlü sözler kullandığı iddia edildi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ve perde arkalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi. Nisan ayındaki bir telefon konuşmasında Biden'ın Netanyahu'ya Gazze Şeridi konusundaki stratejisini sorduğu, İsrail Başbakanı'nın ise Refah'a kara saldırısı düzenlemeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

Bunun üzerine Biden'ın "Bibi (Netanyahu'nun lakabı) bir stratejin yok." ifadesini kullandığı belirtildi.

İsrail'in mayıs ayında Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine Biden'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Netanyahu'ya küfür ettiği kitapta yer aldı.

Kitapta ayrıca Biden'ın sinkaflı kelimelerle Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD merkezli Politico dergisinde de benzer haberler çıkmış ancak Beyaz Saray bunu yalanlamıştı.

Kaynak: AA

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