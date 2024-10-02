Biden'dan North Carolina'ya Asker Gönderme Talimatı

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ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın en yoğun etkilediği eyaletlerden North Carolina'ya acil ihtiyaçların ulaştırılması için 1000 asker gönderilmesi talimatını verdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın kasırga bölgelerine asker gönderilmesiyle ilgili talimatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Biden, kasırganın en şiddetli şekilde vurduğu eyalet North Carolina'ya 1000 asker gönderilmesi talimatını verdi.

Biden, "Bu askerler North Carolina'nın henüz ulaşılamamış bölgelerine ilaç, gıda ve su gibi hayati önemi olan maddelerin ulaştırılmasını hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Kasırganın etkilediği eyaletlerden North Carolina ile South Carolina'yı bugün ziyaret edecek olan Biden'ın, bölgede çeşitli temaslarda bulunması ve hasar gören bölgelerde yerinde incelemeler yapması bekleniyor.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.