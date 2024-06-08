Biden: Gazze'de ateşkes şart - Son Dakika
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Biden: Gazze'de ateşkes şart

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaların durması ve tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

08.06.2024 21:19
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- Biden'dan " Gazze'de ateşkes şart" açıklaması

PARİS - ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında, "Tüm esirler evlerine dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacağız. Bunun gerçekleşmesi şart" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris'teki Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerinin ardından Ukrayna ve Gazze ile ilgili düzenlenen toplantıda Gazze Şeridi'nde 4 esirin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgedeki çatışmaların durması çağrısını yineledi. ABD'nin ateşkes önerisini desteklediklerini ifade eden Macron, bölgede yeni bir çatışmanın meydana gelmesini önlemek için çabalarını iki katına çıkaracaklarını vurguladı. Gazze Şeridi'nde 9 aydır devam eden çatışmanın ardından güneydeki Refah'ta durumun ve sivil kaybının kabul edilemez olduğunu belirten Macron, İsrail'in insani yardımlar için tüm geçiş noktalarını açmamasının ise tahammül edilemez olduğunu vurguladı. Macron, ABD ve Fransa'nın Lübnan'daki gerginliklerin tırmanmasını önlemek için ortak çabalarını 2 katına çıkaracağını bildirdi.

"Tüm esirler evlerine dönene kadar çalışmayı bırakmayacağız"

Konuşmasında Fransa ve ABD arasındaki dostluğu vurgulayan ABD Başkanı Joe Biden ise, Gazze Şeridi'nde 4 esirin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Washington'un Filistin topraklarında tutulan kişilerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Biden, "Tüm esirler evlerine dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacağız. Bunun gerçekleşmesi şart" dedi.

ABD Başkanı ayrıca Putin'in Ukrayna'da durmayacağını ve Rusya'ya karşı kararlılıkla duracaklarını belirtti. Biden, "Biz, dünya genelinde özgürlük ve demokrasiyi desteklemek için Fransa'nın yanındayız" diyerek konuşmasını noktaladı.

Kaynak: İHA

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