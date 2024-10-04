Biden, Helene Kasırgası'ndan Etkilenen Eyaletleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden, Helene Kasırgası'ndan Etkilenen Eyaletleri Ziyaret Etti

Biden, Florida ve Georgia'daki kasırga zararlarını yerinde inceledi ve mağdurlara destek sözü verdi.

04.10.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'ndan etkilenen Georgia ile Florida eyaletlerine ziyaret düzenledi.

Biden, Florida ve Georgia'da kasırganın vurduğu bölgeleri ziyaret ederek kasırganın yol açtığı hasarı inceledi.

Georgia'nın Ray City şehrinde kasırgadan etkilenen insanların durumuna dikkati çeken Biden, "Sizi görüyorum, sizinle yas tutuyorum ve söz veriyorum arkanızda olacağım." dedi.

Olabildiğince çok sayıda kişiye yardım etmenin önemini vurgulayan Biden, mağdurların çok zor bir deneyim yaşadığını ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, geçen hafta Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları 200'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Doğal Afet, Joe Biden, Politika, Florida, Olaylar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Helene Kasırgası'ndan Etkilenen Eyaletleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Dünyanın gözü Hamaney’in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
16:53 Galatasaray, Muslera’nın yerine gelecek kaleciyi buldu Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu
16:24 Beşiktaş’a Avrupa’da deplasman yasağı getirildi Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:48 Birleşmiş Milletler’de ’Acil’ kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada
15:48 Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:34 Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 11:12:01. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Helene Kasırgası'ndan Etkilenen Eyaletleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement