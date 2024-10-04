Biden, Helene Kasırgası'ndan Etkilenen Eyaletleri Ziyaret Etti

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ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'ndan etkilenen Georgia ile Florida eyaletlerine ziyaret düzenledi.

Biden, Florida ve Georgia'da kasırganın vurduğu bölgeleri ziyaret ederek kasırganın yol açtığı hasarı inceledi.

Georgia'nın Ray City şehrinde kasırgadan etkilenen insanların durumuna dikkati çeken Biden, "Sizi görüyorum, sizinle yas tutuyorum ve söz veriyorum arkanızda olacağım." dedi.

Olabildiğince çok sayıda kişiye yardım etmenin önemini vurgulayan Biden, mağdurların çok zor bir deneyim yaşadığını ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, geçen hafta Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları 200'e ulaşmıştı.