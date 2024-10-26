Biden, İsrail'in İran'a Saldırısını Değerlendirdi - Son Dakika
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Biden, İsrail'in İran'a Saldırısını Değerlendirdi

Biden, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 'son' olmasını umduğunu belirtti ve istihbarat görüşmeleri yaptı.

26.10.2024 21:46
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "son" olmasını umduğunu belirtti.

Biden, Philadelphia'da İsrail'in İran'a saldırısına dair basına açıklamalarda bulundu.

Konuya dair istihbarat yetkilileriyle görüşme yaptığını vurgulayan Biden, "Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umarım bu bir sondur." dedi.

Biden, İsrail saldırıları öncesinde bilgilendirildiğine işaret etti. Biden yönetimi yetkilileri ise ABD'nin saldırıda doğrudan yer almadığını ancak İsrail ile yakın istişarelerde bulunduğunu söyledi.

İranlı askeri yetkililer ise daha önce İsrail'den gelecek herhangi bir saldırıya "daha sert bir karşılık" verileceği uyarısında bulunmuştu.

İran, ABD'yi İsrail'in hava saldırısında suç ortaklığıyla suçladı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden konuya dair yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının saldırılarını başlatmak için Irak hava sahasını kullandığını iddia ederek, İsrail'in İran'ın askeri tesislerine yönelik son hava saldırılarında ABD'yi suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Açıklamada, "Siyonist rejime ait savaş uçakları, İran sınırından yaklaşık 70 mil uzaklıktaki Irak hava sahasından İran'ın çeşitli askeri ve radar tesislerine saldırdı. Irak hava sahası ABD ordusunun işgali, komutası ve kontrolü altındadır. Sonuç: ABD'nin bu suça iştirak ettiği kesindir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, İsrail'in İran'a Saldırısını Değerlendirdi - Son Dakika

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