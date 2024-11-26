Biden ve Macron'dan Lübnan'da Ateşkes Çabası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden ve Macron'dan Lübnan'da Ateşkes Çabası

Biden ve Macron\'dan Lübnan\'da Ateşkes Çabası

ABD ve Fransa, Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes ilan etmek üzere çalışıyor.

26.11.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – ABD medyasında yer alan haberlere göre, Lübnanlı üst düzey kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes ilan etmeye hazırlandığını ifade etti. İsrail kabinesinin, ateşkes anlaşması metnini onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi.

ABD medyası, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail ile Lübnan arasında ateşkes ilan etmek için hazırlandığını bildirdi. Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkese ilişkin "çok yakınız ancak her şey bitene kadar hiçbir şey bitmiş sayılmaz" ifadelerini kullanırken; Fransa Cumhurbaşkanlığı ateşkes görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların önemli ölçüde azaldığını, ancak bir anlaşmaya varmak için hala atmaları gereken adımlar olduğunu söyledi. Miller, "Çoğu zaman bir anlaşmanın son aşamaları en zor olanlardır çünkü en zor konular sona bırakılır. Elimizden geldiğince zorluyoruz" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail ve Lübnan'ın bir anlaşma metni üzerinde mutabık kaldığına ilişkin haberler hakkında yorum yapmayı reddetti. ABD medyasına konuşan İsrailli bir yetkiliye göre, İsrail kabinesinin Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaları geçici olarak sona erdirecek ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanacak.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, "Netanyahu fikrini değiştirmediği sürece" ABD tarafından önerilen İsrail ile ateşkesin uygulanmaya başlaması için "ciddi bir engel kalmadığını" açıkladı. Saab, ateşkes önerisinin İsrail ordusunun 60 gün içinde güney Lübnan'dan çekilmesini ve Lübnan ordusunun düzenli birliklerinin Hizbullah'ın bulunduğu sınır bölgesine konuşlanmasını öngördüğünü belirtirken; ateşkese uyulup uyulmadığını kimin denetleyeceği konusundaki anlaşmazlığın ise aralarında Fransa'nın da bulunduğu ve başkanlığını ABD'nin yapacağı beş ülkeden oluşan bir komite kurulması konusunda varılan mutabakatla son 24 saatte çözüldüğünü ifade etti.

Diplomatik ilerlemeye rağmen İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Hafta sonu İsrail, en az 29 kişinin ölümüne neden olan güçlü hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah pazar günü en büyük roket saldırılarından birini gerçekleştirerek İsrail'e 250 füze fırlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ülke genelinde dün 31 kişinin öldüğünü, 62 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Dış Politika, Joe Biden, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden ve Macron'dan Lübnan'da Ateşkes Çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: Biden ve Macron'dan Lübnan'da Ateşkes Çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.