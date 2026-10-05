BIFED, 7-11 Ekim'de 90 ülkeden 600'ü aşkın başvuruyla Bozcaada'da düzenlenecek - Son Dakika
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BIFED, 7-11 Ekim'de 90 ülkeden 600'ü aşkın başvuruyla Bozcaada'da düzenlenecek

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BIFED, 7-11 Ekim\'de 90 ülkeden 600\'ü aşkın başvuruyla Bozcaada\'da düzenlenecek
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13. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), 7-11 Ekim'de hesap verebilme sorumluluğu temasıyla Bozcaada'da düzenlenecek. 90 ülkeden 600'ün üzerinde filmin başvurduğu festivalde tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz olacak.

(ÇANAKKALE) - 13. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), 7–11 Ekim tarihlerinde "hesap verebilme sorumluluğu" teması etrafında düzenlenecek. Bu yıl 90 ülkeden 600'ün üzerinde filmin başvurduğu festivalde tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak.

Bozcaada Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 13. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin programı açıklandı.

Dünyanın farklı bölgelerinden ekolojik belgeselleri, yönetmenleri ve izleyicileri buluşturacak festivalin gösterimleri, Halk Eğitim Merkezi ve Salhane'de yapılacak.

Festival için 90 ülkeden 600'ün üzerinde film başvurusu alındı. Ön seçim komitesinin değerlendirmesiyle oluşturulan seçkideki filmler; "Ana Yarışma", "Gaia Öğrenci Yarışması", "Panorama" ve "Özel Gösterim" olmak üzere dört kategoride izleyiciyle buluşacak.

EKOLOJİK YIKIMIN SORUMLULARI VE ADALET TARTIŞILACAK

Festivalin bu yılki seçkisinde, ekolojik yıkım, savaş, zorunlu göç, emek, yaşam alanlarının kaybı ve adalet arayışlarını konu alan belgeseller yer alacak.

"Hesap verebilme sorumluluğu" etrafında hazırlanan programda, ekolojik yıkıma yol açan kararların kimler tarafından alındığı, bu kararların bedelini kimlerin ödediği ve sorumluların hesap verme yükümlülüğü ele alınacak.

Festival ekibinin açıklamasında, ekolojinin yalnızca doğanın korunmasıyla sınırlı olmadığı, adalet, emek, eşitsizlik, sömürü, göç ve savaşın da ekolojinin konusu olduğu vurgulandı. Açıklamada, "BIFED için umut, her şeyin iyi olacağına inanmak değil; her şeye rağmen birlikte hareket etmeye devam etmek" denildi.

GÖSTERİMLERİN YANI SIRA ATÖLYELER VE BULUŞMALAR YAPILACAK

Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen söyleşileri, atölyeler ve paneller düzenlenecek.

Alper Maral, "Ses Ekolojisinin İzinde Duysal Tasarım" başlıklı çalışmasında ses ve çevre arasındaki ilişkiyi ele alacak. Turan Takaoğlu'nun "Arkeoloji ve Ekoloji: Aynı Sorular, Farklı Zamanlar" buluşmasında ise katılımcılar, adadaki arkeolojik alanlardan birini gezerek geçmiş ile bugün arasındaki ekolojik ilişkileri konuşacak.

Lalehan Öcal'ın "Kolektif Film Okuma Atölyesi"nde filmler birlikte değerlendirilecek. Neslihan Acar, "Emeğin Ekolojisi" ve "İş, Sağlık ve Yaşam Hakkı" başlıkları altında çalışma hayatı, sağlık ve ekoloji arasındaki ilişkiyi tartışacak. Selçuk Gürışık'ın "Malzemenin Devamı" buluşmasında da sanatsal üretim, malzeme ve üretim süreçleri ele alınacak.

YARIŞMALI BÖLÜMLERDE ÖDÜLLER VERİLECEK

Ana Yarışma'nın birincisine "Fethi Kayaalp Büyük Ödülü", ikincisine "Madame Melpo Ödülü" verilecek. Ana Yarışma'da en iyi müzik ve ses tasarımı için "İdil Schneider-Bulut Ödülü", Gaia Öğrenci Yarışması'nın kazananına ise "Naci Güçhan Ödülü" sunulacak.

Festival ekibi, Bozcaada'da edinilen deneyimi Gökçeada ve Güney Marmara Adaları'ndan başlayarak Limnos ve Sicilya'ya uzanan buluşmalarla paylaşmayı hedeflediklerini de bildirdi. Bu çalışmalarla, adalar arasında deneyim ve kaynak paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

FESTİVAL EKİBİNDEN DAYANIŞMA VURGUSU

Festival ekibi, önemli desteklerin sona ermesi nedeniyle 2026'nın ekonomik açıdan BIFED tarihinin en zor dönemlerinden biri olduğunu belirtti. Festivalin gönüllülük, kolektif emek ve Bozcaada halkının desteğiyle sürdürüldüğü ifade edildi.

Green Film Network üyesi BIFED; Avusturya Kültür Forumu, Goethe Institut İstanbul, Fransız Kültür Merkezi İzmir, Brezilya Konsolosluğu, Hindistan Konsolosluğu ve yerel işletmelerin desteğiyle düzenlenecek.

Festival programına ilişkin ayrıntılara bifed.org? adresinden ve festivalin "@bifed_doc" sosyal medya hesabından ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA
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