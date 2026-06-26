Biga'da 14 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biga'da 14 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Biga\'da 14 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı
26.06.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga'da düzenlenen karne töreninde 14 bin 501 öğrenci yaz tatiline başladı, tablet hediyesi verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 14 bin 501 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sınıfları gezen ilçe protokolü, öğrencilere karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak oldu.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, törende yaptığı konuşmada, idareci ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Nazlıcan, "Büyük bir özveriyle geride bıraktığımız 2025-2026 eğitim öğretim yılı karne törenimize hoş geldiniz. Okulumuzu mevzuat çerçevesinde hukuka uygun, adil, şeffaf, hesap verilebilir yönettiniz; okulumuzda huzur ve güvenlik inşa ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum." dedi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi de konuşmalarında öğretmenlere teşekkürlerini ileterek öğrencilere "iyi tatiller" diledi.

Programda, Karabiga Belediyesi tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak tablet dağıtıldı.

Törene, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Biga İlçe Jandarma Komutan Vekili Fuat Gençer, İlçe Tarım Müdürü Fevzi Atmaca, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlçe genelinde okul öncesinde 1412, ilkokulda 4 bin 460, ortaokulda 4 bin 631, lisede 3 bin 410 ve mesleki eğitimde 588 olmak üzere toplam 14 bin 501 öğrenci yaz tatiline girdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Kültür, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga'da 14 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi

16:06
Kaan Ayhan’ın eşinden Milli Takım’ı karıştıracak beğeni
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
15:51
Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589’a yükseldi
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 16:33:47. #7.12#
SON DAKİKA: Biga'da 14 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.