Biga'da Çanakkale Muharebeleri Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biga'da Çanakkale Muharebeleri Anma Etkinliği

06.05.2026 03:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yılı Biga'da anma programı, fener alayı ve panelle kutlandı.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Biga ilçesinde "Çanakkale Muharebelerinde Biga ve 27. Alay" konulu anma programı, fener alayı ve panel düzenlendi.

Biga Kent Konseyi ile Bigalı Mehmet Çavuş Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayıyla başladı. Dev Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen "27. Alay Saygı Yürüyüşü"nde Çanakkale Savaşları'nın kahraman birliği 27. Alay ve bölge halkının mücadelesi yad edildi.

Yürüyüşün ardından Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde moderatörlüğünü Barış Borlat'ın yaptığı "27. Alay" başlıklı panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Askeri Tarih Uzmanı Ömer Arslan, 25 Nisan sabahı Anzak çıkarmasını durduran ilk birlik olan 27. Alay'ın stratejik önemine vurgu yaptı.

Panelde, 27. Alay'ın 25 Nisan 1915 sabahı Eceabat'ta konuşlu olduğu ve düşman çıkarmasını haber alır almaz Yarbay Şefik Aker komutasında hızla harekete geçerek Conkbayırı hattında ilk savunmayı başlattığı hatırlatıldı. Birliğin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ihtiyat birlikleriyle yetişmesine kadar geçen kritik saatlerde canı pahasına kazandığı zamanın savaşın kaderini değiştirdiği belirtildi. Ayrıca, alayın büyük bir bölümünün Bigalı kahramanlardan oluşması ve Bigalı Mehmet Çavuş gibi sembol isimlerin bu birlik içindeki rolü detaylarıyla aktarıldı.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, "27. Alay, Çanakkale'nin kaderini belirleyen en kritik unsurlardan biriydi. Bu toprakların ruhunu yaşatan Kent Konseyi ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneğine ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ise "Çanakkale muharebelerinin 111. yılında uzun süredir gerçekleştirmek istediğimiz bu programı nihayete erdirdik. Bizleri yalnız bırakmayan protokolümüze ve halkımıza sonsuz teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga'da Çanakkale Muharebeleri Anma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:56:35. #7.13#
SON DAKİKA: Biga'da Çanakkale Muharebeleri Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.