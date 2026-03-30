Biga\'da Engelliye Özel Hijyen Eğitimi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen hijyen eğitimi kursunda, işitme engelli bir kursiyerin eğitimden mahrum kalmaması için işaret dili desteği sağlandı.

Biga Halk Eğitimi Merkezince "Gıda Üretim ve Perakende İş Yerleri ile Su Sektöründe Çalışanlar İçin Kişisel Hijyen Eğitimi" kursu açıldı. Kurs öğretmeni Emin Başar tarafından verilen teknik derslerde, işitme engelli bir kursiyer için Türk İşaret Dili eğitmeni Arzu Ertuğrul Ayva tercümanlık yaptı.

Ders boyunca anlatılan hijyen kuralları, saklama koşulları ve kişisel bakım esasları, işaret dili aracılığıyla kursiyere anlık olarak aktarıldı.

Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşması için engel tanımayan çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kursiyerler ve katılımcılar, sağlanan bu imkanın eğitimde fırsat eşitliği ve farkındalık adına örnek bir çalışma olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.