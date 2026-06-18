Biga'da Kan Bağışı Etkinliği

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle yürütülen "Okulumda Kan'panya Var" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 759 ünite kan bağışı toplandı.

Toplumda, özellikle öğrenciler ve velilerde kan bağışı bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, ailelerini ve yakınlarını kan vermeye davet etti. Türk Kızılayı Çanakkale Kan Bağışı Merkezi ekibinin öncülüğünde 11-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlikte 1200 kişi bağış başvurusunda bulundu ve 759 ünite kan bağışı kabul edildi.

Projenin tamamlanmasının ardından, katkı sunan öğretmen ve öğrenciler için Çınarlık Parkı'nda ödül töreni düzenlendi.

Törene katılan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı konuşmada, ilçe genelinde Türk Kızılayı ile çok güzel iş birliklerine imza attıklarını belirtti.

Projenin bir eğitim faaliyeti olduğuna dikkati çeken Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Okulumda kan'panya var projesi hem geleceğimizin teminatı yavrularımızın yardımlaşma, dayanışma özellikle de kan bağışının önemini vurgulamak, öğretmek ve gelecekte yetişkin bir birey olduğunda bu bayrak yarışını devam ettirme noktasında çok ciddi bir eğitim faaliyeti olarak görmekteyiz. Bu kapsamda hem Türk Kızılay'ımız, hem Milli Eğitim camiamız canla başla çalıştılar. Kan bağışının önemini Biga olarak bir kez daha vurguladık. Sağlıklı bir vücudun en önemli zekatı kan vermektir. Kan ihtiyacı her daim devam ediyor. Dolayısıyla da tek seferli bağıştan ziyade sürekliliği önem arz ediyor. Bu noktada çocuklarımız, büyüklerini motive ederek ciddi bir kan bağışına vesile oldular. Her birini tebrik ediyorum."

Kampanya kapsamında 1 kan bağışçısı getiren her öğrenciye madalya, 2 kan bağışçısı getiren her öğrenciye futbol ve voleybol topu, 10'dan fazla kan bağışçısı getiren ilk 20 öğrenciye ise bisiklet hediye edildi. Öğrencilerini projeye teşvik eden öğretmenlere de başarı belgesi takdim edildi.

Projede en çok kan bağışçısına ulaşan okul Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu oldu. Öğrencilere hediye edilen bisikletler, Cenal Elektrik Üretim A.Ş. ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edildi.

Etkinliğin sonunda, kampanyanın hazırlanmasındaki destekleri ve üstün gayretleri dolayısıyla Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan'a, Çanakkale Kızılay Merkezi tarafından bronz madalya ve plaket verildi.

Törene, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Özpınar, Türk Kızılay Biga Şube Başkanı Naci Topçu, oda başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.