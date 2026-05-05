Bilal Erdoğan\'ın Malezya Ziyareti

05.05.2026 22:42
Bilal Erdoğan, Malezya'da eğitim işbirliklerini güçlendirmek için önemli temaslarda bulundu.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, eğitim oturumları ve stratejik temaslarda bulunmak üzere Malezya'yı ziyaret etti.

???????Bilal Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da eşlik ettiği Malezya ziyareti, Kuala Lumpur'da düzenlenen "Leadership Summit 2026" programıyla başladı.

Küresel ölçekte yankı uyandıran zirvede, özellikle jeopolitik kriz zamanlarında Müslüman dünyasının birliği ve dayanışması gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Ziyaret kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelen Bilal Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece siyasi ve ticari boyutta kalmaması, eğitim alanında ortak düşünce platformlarının geliştirilmesi ve akademik işbirliklerinin artırılması konularına odaklanıldı.

Malezya-Türkiye Eğitim Forumu

Malezya-Türkiye Eğitim Forumu'na katılarak önemli açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, iki ülkenin küresel sistemdeki konumunu "direniş ortaklığı" olarak tanımladı.

Bilal Erdoğan, modernleşmenin, insanı köklerinden koparan etkisine dikkati çekerek, "Türkiye ve Malezya, küresel rüzgarların sert estiği bir çağda, kendi kimliğini koruyarak ayakta kalma mücadelesi veren iki büyük direniş ortağıdır. Köklerini medeniyet toprağına daha derin salan, kendi yerli ve milli imkanlarıyla 'Biz de varız' diyen iki kararlı duruşun adıyız." ifadelerini kullandı.

Bu kararlılığın akademik, bürokratik, ticari ve savunma sanayisi alanlarında atılan somut adımlarla ispatlandığını belirten Bilal Erdoğan, Türk ve Malezyalı gençlerin karşılıklı olarak eğitim ağlarına dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilal Erdoğan, Malezyalı öğrencilerle buluşmasında ise Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımına değinerek, teknik güç ile ahlaki değerler arasındaki dengeyi anımsattı.

Teknolojik gelişimin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İyi makinelere sahibiz, ancak 'iyi teknik' ile 'erdemli insan' arasındaki ince çizgiyi çok iyi kavramalıyız. Bugün İsrail'in çok iyi silahlara sahip olması onları erdemli yapmıyor, aksine bir soykırım suçlusu yapıyor. İyi tekniklere sahip olmak kadar, erdemli insanlar yetiştirmek de hayati bir öneme sahip." diye konuştu.

Ziyaret, iki ülke arasındaki eğitim vizyonunun medeniyet değerleri ışığında şekillendirilmesi kararlılığıyla sona erdi.

Kaynak: AA

