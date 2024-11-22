Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan Öğretmenlere Ziyaret

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, beraberinde başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle, öğretmenleri okullarında ziyaret etti. Başkan Subaşı, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak hediyeler verdi. Öğretmenlerle sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, öğrencilerle de sohbet etti.

"Şehrimizdeki tüm öğretmenlerimize hediyelerini takdim ettik"

Yaptığı ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Subaşı, "Benim de mezunu olduğum 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Edebali Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutladık ve şehrimizdeki tüm öğretmenlerimize hediyelerini takdim ettik. Çocuklarımız, gençlerimiz ve bizler için ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anımsayarak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.