Bilecik Belediyesi, Eğitim Desteğinin İkinci Dönem Ödemesini Gerçekleştirdi

Bilecik Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğü Bi'Genç Eğitim Desteği programı kapsamında ikinci dönem ödemelerini yaptı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 445 öğrenciye kişi başı 4 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 780 bin liralık desteğin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

KÜLTÜREL VE SANATSAL AKTİVİTELER DEVAM EDECEK

Eğitime ve gençlere imkanları doğrultusunda katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Subaşı, "Bugün Bi'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği programımız kapsamında 445 öğrencimizin ikinci dönem ödemelerini gerçekleştirmiş olduk. Her bir öğrencimize 4 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 780 bin liralık desteği gençlerimizin hesaplarına ulaştırdık. Ülkemizin zorlu ekonomi şartlarında eğitimlerini sürdüren gençlerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Onların yanında olmakla birlikte yüklerini bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Bilecik Belediyesi olarak yalnızca bugün değil her zaman onların umutlarına ve hayallerine destek vermeye devam edeceğiz. Yolu bilgiyle, cesaretle ve umutla yürüyen tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Subaşı ayrıca, gençlere yönelik kültürel ve sanatsal aktiviteleri de gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.