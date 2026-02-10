Bilecik Belediyesi, Kent Genelinde Peyzaj Çalışmalarını Sürdürüyor

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

İlkbahar ve yaz mevsiminde, kentteki park ve bahçelerin yanı sıra birçok noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, kış mevsiminde de uygun bitkilerle şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Orta refüjler, parklar, bahçeler ve dinlenme alanlarında kullanılacak bitkiler, belediyeye ait sera alanlarında üretiliyor. Sera alanlarında yetiştirilen çeşitli çiçek ve bitkiler, belirlenen program dahilinde kentin farklı noktalarında toprakla buluşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra mahallelerde budama çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürülen budama çalışmalarının, ilkbahar dönemine kadar çok sayıda noktada devam edeceği bildirildi.