Bilecik Belediyesi'nin Lavanta Projesine Uluslararası Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Belediyesi'nin Lavanta Projesine Uluslararası Ödül

29.06.2026 16:27  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi'nin 'Lavanta Kokulu Yollar: Döngüsel ve Kapsayıcı Bir Kentsel Yeşil Alanı' projesi, 7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. 60 ülkeden 381 proje arasından seçilen proje, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik modeli olarak öne çıkıyor.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin Lavender-Scented Pathways: A Circular and Inclusive Urban Green (Lavanta Kokulu Yollar: Döngüsel ve Kapsayıcı Bir Kentsel Yeşil Alanı) projesi, 7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü'nün kısa listesi açıklandı. Buna göre, Türkiye'den İstanbul ve Bilecik ödüle layık görüldü. 60 ülkeden 381 proje arasından seçilerek dünya genelinde kısa listeye kalan 15 proje arasında yer alırken Bilecik Belediyesi, "Lavanta Kokulu Yollar: Döngüsel ve Kapsayıcı Bir Kentsel Yeşil Alanı" projesiyle adını duyurdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekimi yapılan lavantalar, sunduğu renk ve koku çeşitliliği yanı sıra şehirde estetik bir değer yaratırken; sabun, parfüm, kolonya, yağ ve hidrosol gibi ürünlere dönüştürülebilmesi yanı sıra Bilecik'in tanıtılmasında büyük rol oynadı.

SOSYAL VE EKONOMİK GETİRİLERİ VAR

Bilecik'te hayata geçirilen lavanta plantasyonu uygulamasıyla yalnızca estetik bir peyzaj çalışması olmadığı aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan çok boyutlu bir sürdürülebilirlik modeli olarak öne çıktığı belirtildi. Doğa temelli çözümlerin kent yaşamına entegre edilmesi konusunda dikkati çekici bir örnek sunan bu projeyle hem yerel düzeyde çevresel farkındalık ve toplumsal katılım yaratmakta hem de diğer belediyeler için çoğaltılabilir bir iyi uygulama niteliği taşıdığı gibi temalar ele alındı.

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Kültür Sanat, Guangzhou, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi'nin Lavanta Projesine Uluslararası Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:37:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi'nin Lavanta Projesine Uluslararası Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.