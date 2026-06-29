Bilecik Belediyesi'nin Lavanta Projesine Uluslararası Ödül

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin Lavender-Scented Pathways: A Circular and Inclusive Urban Green (Lavanta Kokulu Yollar: Döngüsel ve Kapsayıcı Bir Kentsel Yeşil Alanı) projesi, 7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü'nün kısa listesi açıklandı. Buna göre, Türkiye'den İstanbul ve Bilecik ödüle layık görüldü. 60 ülkeden 381 proje arasından seçilerek dünya genelinde kısa listeye kalan 15 proje arasında yer alırken Bilecik Belediyesi, "Lavanta Kokulu Yollar: Döngüsel ve Kapsayıcı Bir Kentsel Yeşil Alanı" projesiyle adını duyurdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekimi yapılan lavantalar, sunduğu renk ve koku çeşitliliği yanı sıra şehirde estetik bir değer yaratırken; sabun, parfüm, kolonya, yağ ve hidrosol gibi ürünlere dönüştürülebilmesi yanı sıra Bilecik'in tanıtılmasında büyük rol oynadı.

SOSYAL VE EKONOMİK GETİRİLERİ VAR

Bilecik'te hayata geçirilen lavanta plantasyonu uygulamasıyla yalnızca estetik bir peyzaj çalışması olmadığı aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan çok boyutlu bir sürdürülebilirlik modeli olarak öne çıktığı belirtildi. Doğa temelli çözümlerin kent yaşamına entegre edilmesi konusunda dikkati çekici bir örnek sunan bu projeyle hem yerel düzeyde çevresel farkındalık ve toplumsal katılım yaratmakta hem de diğer belediyeler için çoğaltılabilir bir iyi uygulama niteliği taşıdığı gibi temalar ele alındı.