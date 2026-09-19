Bilecik Pazaryeri\'nde beton pompası Naldöken\'de kanala devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik Pazaryeri'nde beton pompası Naldöken'de kanala devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'nde beton pompası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Naldöken mevkisinde sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki yolcu Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde beton pompası aracının sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.D. idaresindeki 54 AG 724 plakalı beton pompası aracı, Naldöken mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücü S.D. ile araçta yolcu olarak bulunan N.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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