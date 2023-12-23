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Bilecik'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı! İş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika
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Bilecik'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı! İş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, çocuğun aniden yola çıkmasının ardından tırın çarptığı ve daha sonra aracın yavaşlayarak durduğu görülüyor. Yaralanan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Bilecik\'te 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı! İş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi
23.12.2023 - 14:05,
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Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tırın çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde seyreden Doğukan E. yönetimindeki 11 AJ 071 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Mehmet E.M'ye çarptı.

Çocuğun yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında, çocuğun aniden yola çıkmasının ardından tırın çarptığı, daha sonra aracın yavaşlayarak durduğu yer aldı.

Kaynak: AA
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Bahçelievler Mahallesi, Doğukan, Bilecik, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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